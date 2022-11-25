英格兰世足赛未曾踢赢美国 若获胜可闯进16强

（法新社杜哈25日电） 英格兰将于台湾时间26日凌晨3时在世界杯小组赛对上美国，若能赢球，就能晋级16强；同时，荷兰也有机会闯进淘汰赛阶段。

广告 继续浏览后续

英格兰在本届2022年卡达世界杯足球赛B组小组赛首战，以6比2轻取伊朗。

不管接下来伊朗与威尔斯之战的结果为何，英格兰若击败美国，就能确定闯进16强淘汰赛。

但英格兰想要晋级，得先克服一些压力，首先是要面对才华洋溢的年轻美国队，再来是他们在交手纪录上的劣势。

英格兰过去曾两度在世界杯对上美国，两次都是在小组赛阶段，1950年巴西世足赛时大爆冷门输给美国，2010年南非世界杯，则是与美国以1比1踢平。

英格兰总教练邵斯盖特（Gareth Southgate）在赛前记者会表示：「我们曾在世界杯击败过美国吗？答案是否定的，明天我们得试着改写历史。」

他还说：「我们知道将面对一支非常渴望赢球的球队，我不认为我们会低估美国。」

去年欧洲国家杯决赛，英格兰在PK大战败给义大利，使得英格兰仍在寻求56年来第一座大型赛事冠军。

迎战美国之前，英格兰出现利多消息，前一场对阵伊朗而脚踝受伤的队长凯恩（Harry Kane），目前伤势没有大碍。

至于A组小组赛，荷兰有机会透过击败厄瓜多从A组出线，两队将于台湾时间26日凌晨零时对决。

荷兰前一战意外与塞内加尔一路僵持，直到比赛尾声才靠哈克波（Cody Gakpo）突破僵局，并在伤停补时阶段又靠克拉森（Davy Klaassen）的进球浇熄塞内加尔反扑气焰。

队史3度获得世界杯亚军的荷兰，2014年拿下季军，2018年无缘参与，今年又卷土重来。

荷兰总教练范盖尔（Louis Van Gaal）在赛前信心满满说：「我们是来拿冠军的。」

© 2022 AFP