C罗连5届世足都进球史上第一人 挥别解约曼联阴霾

（法新社杜哈24日电） 葡萄牙在2022卡达世界杯足球赛以3比2击败加纳，「C罗」罗纳度成为史上第一位在5届世足赛都进球的球员后，他今天表示，已经将最近在曼联遇到的麻烦抛在脑后。

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与英超曼联分道扬镳几天后，葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在第65分钟罚踢12码进球，超越巴西足球巨星比利（Pele）、德国足球指标性人物席勒（Uwe Seeler）和德国退役名将克洛泽（Miroslav Klose）在4届世足赛都进球的纪录。

尽管C罗在小组赛H组葡萄牙的首场比赛获选为本场最佳球员，但他在记者会上露脸2分钟，仅回答一个问题便离开现场。

C罗说：「这是个美好的时刻，我的第5个世界杯，我们赢了，首场就有好成绩。这是一场非常重要的胜利，我们知道第一场比赛很关键，但世界纪录也让我感到非常骄傲。」

C罗最近受访时大爆料，称他觉得自己遭曼联「背叛」，并称总教练滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高层正逼他离队后，英超豪门曼联本周宣布C罗将离开球队。

C罗说：「这是重要的一步，这是结束这一篇章的一周。到此为止，我们希望能有好的开始。我可以帮助我的团队，其他的都不重要。」

葡萄牙教头桑托斯（Fernando Santos）称赞这位37岁球员是足球界的传奇。这可能是C罗最后一次参加世界杯。

桑托斯说：「我相信人们会继续谈论他的成就，他是一个奇迹，跟足球界其他人一样是个传奇。50年后，我们还是会谈到他。」

© 2022 AFP