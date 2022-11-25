FIFA传妥协 威尔斯足协：世足球迷能戴彩虹帽入场

（法新社杜哈25日电） 威尔斯足球协会（Football Association of Wales）今天表示，国际足球总会（FIFA）已经证实，观看卡达世界杯足球赛的球迷可以把彩虹帽子和彩虹旗帜带入球场。

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同性恋在卡达属于违法，因此在卡达配戴象徵力挺LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利的彩虹物品引发话题。先前有球迷穿戴相关物件前往观赛，被要求脱下。

前威尔斯女足队长麦克亚力斯特（Laura McAllister）21日要观看威尔斯对决美国的赛事时，被保安人员要求脱掉她戴着的彩虹渔夫帽。

威尔斯足协指出，有数名威尔斯LGBTQ团体「彩虹墙」（Rainbow Wall）的成员也被告知不能戴彩虹帽入场。

不过威尔斯足协在推特（Twitter）发文说，国际足球总会已经证实，球迷前往观看25日威尔斯对决伊朗的比赛时，可以配戴彩虹色相关物件。

推文指出，「国际足总回应威尔斯足协，证实戴着『彩虹墙』渔夫帽以及携带彩虹旗帜的球迷，允许入场观看周五（25日）威尔斯对决伊朗的赛事」。

推文还称，「所有世界杯场馆都被联系并接获指示，要遵守商定的规则与规范」。

「威尔斯足协敦促国际足总遵守他们传达的讯息，亦即卡达世界杯欢迎所有人，并持续关注所有人权议题。」

包括英格兰、德国等7支欧洲球队21日宣布，他们放弃让队长在比赛时配戴彩虹臂章的计画，因为国际足总曾扬言要针对此事祭出惩戒。

德国队23日与日本队展开E组赛事，在赛前拍摄球队合照时，德国队所有球员用手��住自己的嘴巴，藉此抗议国际足总禁止彩虹臂章的决定。

© 2022 AFP