卡达世足赛官方串流平台 沙乌地阿拉伯运作无故中断

（法新社利雅德26日电） 卡达世界杯足球赛官方串流平台Tod TV的订阅者今天对法新社表示，平台服务似乎在沙乌地阿拉伯毫无理由遭到封锁。

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串流平台Tod TV由卡达的贝恩媒体集团（beIN Media Group）所有。由于卡达与沙乌地阿拉伯之间的恩怨，贝恩媒体集团在沙国被封杀多年，直到2021年10月才复播。

贝恩媒体集团发送给合作伙伴与订阅者的讯息表示，「由于不可控的因素，我们目前在沙乌地阿拉伯王国的运作中断，目前Tod TV受到影响，也是2022年卡达世界杯足球赛官方串流合作伙伴。若有进一步消息将尽快告知」。

沙国政府没有回覆串流平台服务受到干扰的置评要求，贝恩媒体集团则拒绝评论。

Tod TV负责对中东和北非24个国家提供世界杯赛事官方转播。

多名沙乌地阿拉伯订阅者今天对法新社透露，他们从世界杯于11月20日开踢至今都没办法使用串流服务。

一名订阅者表示，就在世足开幕式转播前约1小时，串流平台完全断线。另一人说，串流服务时好时坏，但播放时间最长不超过10分钟，就会出现错误讯息。

一名订阅者告诉法新社，「我想要回我的钱」，并称尝试要求平台退回每月约300里亚尔（约80美元，新台币2475元）订阅费，但没有成功。

© 2022 AFP