姆巴佩独进2球 法国胜丹麦成世足首支晋级16强球队

（法新社杜哈26日电） 法国今天依赖才华洋溢的姆巴佩梅开二度，在世界杯足球赛D组小组赛2比1力克丹麦，以2战2胜积分6分脱颖而出，成为本届世足首支晋级16强的队伍。

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这场比赛在可容纳4万人的974体育场（Stadium 974）开踢，卫冕军法国上半场一开赛就大军压境，数度攻门虽然都功亏一篑，但已给丹麦防线庞大压力。第21分钟拉比奥（Adrien Rabiot）一记强力头锤眼看要破网，但丹麦门神舒梅切尔（Kasper Schmeichel）飞身拍出，上演本届赛事至今最精彩的救球戏码之一。

被压着打的丹麦在第36分钟获得本场第一次具威胁性攻击机会。法国主将姆巴佩（Kylian Mbappe）发生失误，丹麦趁机反击，柯尼利亚斯（Andreas Cornelius）接到队友妙传后起脚，但球偏右从门柱旁擦身而过，浪费先下一城的良机。

将近4分钟后，姆巴佩在门前12码有大空档，却踢了个角度过高的「冲天炮」放枪，错失应把握的建功机会。

两军上半场有攻有守，就差临门一脚，0比0平手。法国13次射门、3次射正；丹麦则仅有2次射门机会，没有射正。

下半场前15分钟法国依然是强攻不下，但在第61分钟终于突破丹麦城池，姆巴佩左路接到队友耶南德兹（Theo Hernandez）的回传，门前8码起左脚穿越舒梅切尔的十指大关，攻下他在世足第6球，也是他为法国队在国际比赛贡献的第30球。

不料丹麦也不示弱，克利斯坦森（Andreas Christensen）第68分钟利用角球机会顶球入网，马上扳成1比1。

近况绝佳的姆巴佩不让法国失望，第86分钟冲入丹麦球门前跃起，用右大腿上缘将球碰进球门内，法国2比1超前。姆巴佩成为世足史上第2位在24岁前至少攻入7球的球员，第1位是巴西传奇巨星「黑珍珠」比利（Pele）。

法国获胜后，在D组以积分6分独占龙头，也笃定前进最后16强的淘汰赛；澳洲以1胜1负积分3分排在D组第2，丹麦与突尼西亚同以1和1负、积分1分并列第3，晋级16强尚未完全绝望。

法国将在台湾时间30日晚间11时迎战突尼西亚，丹麦也将于同一时间出战澳洲。

© 2022 AFP