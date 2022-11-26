梅西挺身而出 阿根廷踢走墨西哥保住世足晋级机会

（法新社杜哈26日电） 梅西今天在世界杯足球赛下半场率先建功，加上帮助小将费南德兹踢进国际赛第1球，终场阿根廷就以2比0击退墨西哥，在小组赛C组排名上升至并列第2，保住晋级下一轮希望。

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阿根廷在C组首场比赛遭沙乌地阿拉伯下半场5分钟内连进两球逆转，以1比2意外败北，缔造世足史上最大冷门之一。今天若再输将打包回家，赢球压力沉重。

今天之前，自2004年美洲杯以来，阿根廷已10度击败墨西哥，世足史上双方3度（1930、2006、2010年）交战，阿根廷全数获胜。

此战在卡达最大的卢塞尔地标体育场（Lusail Iconic Stadium）举行。两队上半场绝大部分时间都处于攻势停滞状态，直到第45分钟墨西哥获得自由球机会，维加（Alexis Vega）大脚踢向阿根廷球门左上角刁钻位置，但遭门将马蒂内兹（Damian Martinez）救下，无法打破双方0比0僵局。

阿根廷灵魂人物梅西（Lionel Messi）继上场比赛后继续遭到对手严防，尽管球队仍掌握多数球权，但随着得分迟迟无法开张，手脚无法施展开来，他的神情也逐渐紧绷。

下半场之初，梅西带球时遭对手绊倒，第51分钟获得操刀自由球机会，可惜没控制好射太高，进球荒依旧无解。不过让阿根廷球迷慌张无助的时刻终于结束，第64分钟，梅西在墨西哥门前20码外停球后，以左脚突放冷箭射入球门，帮助阿根廷1比0领先。

这球让梅西以8球和马拉度纳（Diego Maradona）并列阿根廷在世足赛进球第2多的球员，仅次于巴提斯图达（Gabriel Batistuta）。梅西也已连续6场国际比赛为阿根廷队进球。

费南德兹（Enzo Fernandez）在第87分钟为阿根廷锦上添花，角球开出接到梅西的助攻后，先使出简单的晃人技巧，马上再起右脚射向墨西哥球门右上角，将比数拉开到2比0。这是21岁的费南德兹首度在国际赛为阿根廷入球。终场阿根廷就以2比0胜出。

C组目前由1胜1和、积分4分的波兰暂居龙头地位，阿根廷与沙乌地阿拉伯同以1胜1负、积分3分并列第2，墨西哥1和1负、积分1分垫底。

阿根廷将在台湾时间12月1日凌晨3时对决波兰，墨西哥也将于同一时间碰上沙乌地阿拉伯。

© 2022 AFP