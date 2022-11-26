美伊世足赛时隔24年再交锋 美教练：无关政治

（法新社杜哈25日电） 美国队与英格兰队今天在卡达世足赛的小组赛中战成平手，美国29日将对战政治死对头伊朗，这是两队时隔24年再在世界杯交手。

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美国队总教练柏哈特说，此役非赢不可，但无关政治。

美国队总教练柏哈特（Gregg Berhalter）对于美国队的年轻阵容能在B组赛事中以0比0战平强大的英格兰队感到相当满意。

美国于卡达当地时间29日（台湾时间11月30日凌晨3时）将在小组赛事中对战伊朗，胜出的一方将确定拿到16强赛事门票。

地缘政治宿敌的美国与伊朗，上次在世界杯足球赛交手是1998年，当时伊朗以2比1踢赢美国。当年这场充满政治色彩的世界杯赛事被称为「所有足球赛之母」。

柏哈特坚称，尽管美国与伊朗政府之间仍存在紧张关系，29日的美伊足球大战不会有政治介入。

柏哈特表示：「我能想像这场比赛会很激烈，因为2支球队都想晋级下一轮，但不是因为政治，也不是因为我们国家之间的关系…我们是足球球员，我们要比赛，他们也要比赛。就这么简单。」

然而，柏哈特坦言这场比赛胜负至关重要，他将这场比赛称之为美国队在本届世界杯的「第一场淘汰赛」，「不是赢，就是出局」。

美国目前在B组小组赛中，以2场和局获得积分2分排名第3，落后排名第2的伊朗。伊朗今天稍早以2比0击败威尔斯，重新燃起夺冠斗志。

© 2022 AFP