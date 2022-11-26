脚踝扭伤将缺席下场比赛 内马尔：职涯艰难时刻

（法新社杜哈25日电） 巴西世足大将内马尔（Neymar）脚踝扭伤，将缺席下场比赛。内马尔在社群媒体Instagram发文说，「今天是我职涯中最艰难的时刻之一…又一次在世界杯受伤」，但相信有望归队。

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30岁的内马尔昨天在卡达世界杯足球赛小组赛首战迎击塞尔维亚时，与米兰柯维奇（Nikola Milenkovic）发生碰撞，扭伤脚踝韧带。他试图继续比赛，但在比赛倒数约10分钟时被换下，今天接受检查。

巴西足球协会（CBF）医师拉斯马（Rodrigo Lasmar）今天表示，内马尔将在28日与瑞士的下一场战役中缺阵。

然而，巴西媒体「环球体育」（Globo Esporte）节目报导，内马尔可能也会缺席12月2日对战喀麦隆队的最后一场小组赛（台湾时间12月3日凌晨3时），但如果巴西闯进淘汰赛，内马尔将有望归队。

内马尔在Instagram发文表示：「今天是我职涯中最艰难的时刻之一…又一次在世界杯受伤。」

他写道：「我受伤了，没错，这很烦人也会很痛，但我相信我有机会归队，因为我会尽全力帮助我的国家、我的队友和我自己。」

巴西队右后卫达尼洛（Danilo）也因脚踝扭伤，将缺席巴西第2场小组赛。

拉斯马在巴西足球协会公布的影片中表示：「我们不会让这2名球员参加下一场比赛，但他们会持续接受治疗，才能及时恢复并加入接下来的比赛。」

结束与塞尔维亚的比赛后，教练泰特（Tite）乐观地认为，内马尔将归队并率领巴西队争取第6座冠军，延续纪录。

泰特说，「内马尔肯定会继续参加接下来的世界杯赛事」，并指内马尔脚踝受伤后仍坚持留在场上，「因为球队需要他」。

© 2022 AFP