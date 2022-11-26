英格兰世界杯与美国踢平 队长凯恩仍有信心晋级

（法新社卡达豪尔25日电） 英格兰今天在2022卡达世界杯足球赛小组赛与美国以0比0踢平，队长凯恩（Harry Kane）认为他们仍居上风，可望晋级16强淘汰赛。

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总教练邵斯盖特（Gareth Southgate）领军的英格兰在世足小组赛首战势如破竹，以6比2大胜伊朗，但今天受制于美国的防守，进攻机会不多。

世足赛32队分成8组，每组进行小组循环赛，取分组前2晋级16强。英格兰今天踢平后得到1分，积分仍是B组中最高，下一场将于台湾时间11月30日凌晨3时对阵威尔斯。英格兰如果踢平将确定晋级淘汰赛，若赢球将以分组第一的优势脱颖而出。

凯恩跟英国独立电视台（ITV）说：「在对伊朗的比赛，我们牢牢掌握住机会。我们今天有2、3次好机会，但没有好好把握住。」

「踢平对我们而言不是世界末日，我们在小组赛仍居上风，我们期待接下来的比赛。」

「当然，我们知道我们可以拿出更好的表现。但这是在世界杯踢成平手，世界杯比赛可是不好踢。」

「在我们踢完第一场比赛后，大家以为我们可以压倒性地击败每场对手，但情况不是这样。」

© 2022 AFP