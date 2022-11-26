英格兰遭美逼和被嘘 教头要子弟兵别受外界议论影响

（法新社卡达豪尔25日电） 英格兰今天在2022卡达世界杯足球赛小组赛与美国0比0握手言和，招来球迷嘘声，总教练邵斯盖特（Gareth Southgate）鼓励子弟兵展现意志，别受外界议论影响。

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英格兰在小组赛首战以6比2轻取伊朗，今天对上美国若能赢球就能提前晋级16强，无奈0比0握手言和，无法提早庆祝晋级淘汰赛阶段。

英格兰今天与美国踢和后，引来现场球迷一片嘘声。

不过英格兰总教练邵斯盖特坚持麾下「三狮军团」必须忽略外界批评声浪，他对选手表现没有任何抱怨。

邵斯盖特说：「我们被嘘了吗？我不确定那是否是针对我们。就个人而言，我真的很满意全队应对如此强悍对手时的表现。前几天刚有出色演出，要找到相同的能量和水准延续气势向来都是一项挑战。」

他说：「我当然希望我们的球迷可以开心回家，希望让粉丝们脸上挂着笑容。我们今天没有做到这一点，但我不能让这影响全队。此刻必须保持冷静，我们都身经百战。」

他还说：「我相信会有很多人对这场比赛表现议论纷纷。但能在世界杯一路过关斩将、在小组赛全取9分的球队不多见。」

世界杯小组赛阶段，球队若获胜可得3分积分，若是踢和，双方都拿到1分积分，球队吞败则没有拿下任何积分。

英格兰目前在B组以积分4分排第1，伊朗3分居次，再来是美国2分、威尔斯1分，4队都还有出线机会。英格兰下一场将于台湾时间11月30日凌晨3时对上威尔斯，美国同一时间迎战伊朗。

© 2022 AFP