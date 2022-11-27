巴西队深信内马尔可及时伤愈重返世界杯领军夺冠

（法新社杜哈27日电） 全球身价最高的足球巨星、巴西队队长内马尔（Neymar），在卡达世界杯足球赛首战脚踝受伤，但巴西队相信他将重返赛场，带领他们赢得第6个世界杯冠军。

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内马尔在24日以2比0战胜塞尔维亚的比赛中于最后时刻退场，后来经诊断为脚踝扭伤。巴西28日将于G组的第2场比赛与瑞士对阵，内马尔已确定不能出场。

有些人甚至怀疑他要返回这次比赛可能很难。本届世界杯总冠军赛将于12月18日在杜哈举行。

不过巴西队后卫，同时也是内马尔在巴黎圣日耳曼队（Paris Saint-Germain）的队友马基尼欧斯（Marquinhos）表示，内马尔受伤后一直在接受密集物理治疗，以期尽快痊愈。

马基尼欧斯今天在卡达首都杜哈举行的记者会上说：「在当时对他来说很艰难，赛后他很伤心，我想这很正常，因为这次参赛是他梦寐以求的。」

「现在，经过测试和治疗，他每天24小时都在进行物理治疗，这表明他很想回到我们身边。」

「我们不晓得什么时候，但我们希望尽快。」

巴西队教练泰特（Tite）在战胜塞尔维亚后立即坚称，30岁的内马尔肯定会再次登场参加比赛，但现在谈到这位超级巨星的状况和同样脚踝扭伤的右后卫达尼洛（Danilo）时，态度较为审慎。

他承认道：「我相信内马尔和达尼洛会再次参加本届世界杯。我相信。但在医学上，临床上，我没有资格说什么。」

「我会继续相信，不仅为了内马尔，还有达尼洛。我相信我们将能再次用到他们。」

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