阿根廷保世界杯晋级机会 梅西平马拉度纳两纪录

（法新社杜哈27日电） 梅西在世界杯的出赛数、进球数追上传奇球星马拉度纳的成就，并在对墨西哥一役，以1进球、1助攻率阿根廷2比0获胜，保住晋级机会。

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梅西（Lionel Messi）在2022卡达世界杯足球赛阿根廷对墨西哥之战上阵，这是他生涯在世界杯踢的第21场比赛，这追平马拉度纳（Diego Maradona），两人并列在世界杯出赛最多的阿根廷球员。

7度获得金球奖（Ballon d'Or）的梅西，此役攻进1球，生涯在世界杯的总进球数累积达8球，同样追上马拉度纳的成就，两人并列为队史在世界杯进球第2多的球员。

梅西禁区外的劲射破网，率阿根廷击败墨西哥，分组排名上升到第2。

而阿根廷队史上，在世界杯的总进球数排名第1的是巴提斯图达（Gabriel Batistuta），他生涯3度参加世界杯、两度上演帽子戏法，一共进了10球。

虽然在世界杯的出赛数、进球数追平两年前过世的马拉度纳，但梅西内心最渴望的，是能像1986年的马拉度纳一样，率阿根廷在世界杯夺冠。

马拉度纳共参加了1982年、1986年、1990年、1994年共4届的世界杯，并曾率队在1986年夺冠。

有部分的人觉得，除非梅西也能带领阿根廷在世界杯拿下冠军，否则就不该被视为有史以来最伟大的球员。外界经常拿梅西与马拉度纳做比较，梅西因为少了世界冠军加持，常在两人的比较中落居下风。

梅西曾于2014年巴西世界杯时，率阿根廷踢进冠军战，可惜在延长赛后以0比1不敌德国，未能如愿举起大力神杯。

© 2022 AFP