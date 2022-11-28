世足克拉马里奇梅开二度 克罗埃西亚4比1淘汰加拿大

（法新社杜哈27日电） 克拉马里奇为上届亚军克罗埃西亚独进2球，加上加拿大开赛之初进球后即无任何建树，「格子军团」今天以4比1后来居上撂倒加拿大，拿下本届世界杯足球赛首胜且跃居分组龙头。

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上一场0比0踢和摩洛哥的克罗埃西亚在取得宝贵的1胜后，目前在小组赛F组与摩洛哥同为1胜1和积分4分，但比较净胜球后，克罗埃西亚以3比2胜出，因此暂居第一；比利时1胜1负3分，加拿大0胜2负0分垫底，确定无缘进军16强。

克、加之战在杜哈哈里发国际体育场（Khalifa International Stadium）举行。开赛仅68秒，加拿大布坎南（Tajon Buchanan）带球推进横传吊中，效力德甲拜仁慕尼黑、年仅21岁的新星戴维斯（Alphonso Davies）冲入跃起将球用力顶进球门，缔造本届赛事最快进球纪录。这也是加拿大在世足史上的首颗进球。

「枫叶军」加拿大1986年第一次进军世足，当时不但一胜难求，攻门也毫无建树。

攻势略显不足的格子军团在第26分钟一度有机会追平，可惜利瓦雅（Marko Livaja）在破门前已先被判越位；第35分钟克罗埃西亚另一次右侧射门也被挡下。

不过克罗埃西亚并不慌张，1分钟后克拉马里奇（Andrej Kramaric）利用加拿大后防漏洞渗入左侧禁区，左脚攻门得手，比数扳为1比1。格子军团第44分钟再发动攻势，先球进球不算的利瓦雅在禁区外起脚破网，让克罗埃西亚反以2比1超前。

克罗埃西亚先失一球，接着后来居上取得上半场领先，这是继法国对澳洲之战后本届的第2次。

下半场克罗埃西亚攻势未歇，克拉马里奇第70分钟停球后左脚一踢巧妙从防守者胯下穿越而出，射破加拿大大门，比数来到3比1。

加拿大气势先盛后衰，比赛末段活力渐失，伤停补时阶段又被马耶尔（Lovro Majer）轻松入球，终场克罗埃西亚以4比1解决加拿大。

克罗埃西亚分组最后一战将于台湾时间12月1日晚间11时强碰比利时，加拿大同一时间将对上摩洛哥。

© 2022 AFP