世足被禁赛 俄罗斯球迷改挺塞尔维亚

（法新社莫斯科27日电） 在莫斯科一间人声鼎沸的酒吧里，身穿红、白、蓝3色衣服的球迷紧盯电视萤幕。他们身上的颜色并非代表俄罗斯国旗，而是俄国盟友塞尔维亚。

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由于俄罗斯对乌克兰出兵，2018年主办世界杯足球赛的俄罗斯今年被国际足球总会（FIFA）禁止参加国际足球赛事，俄罗斯缺席本届由卡达举办的世足赛，球迷因此转为支持莫斯科的盟友塞尔维亚。

冷藏设备公司经理格涅武切夫（Kirill Gnevuchev）在莫斯科市中心一家酒吧告诉法新社：「我们一直支持他们，我们会继续支持：我认为塞尔维亚人是兄弟。」

格涅武切夫24日和朋友一起来为塞尔维亚队在小组赛的首场比赛加油，可惜最后塞尔维亚以2比0败给巴西。

塞尔维亚的欧洲邻国纷纷因为俄乌战争对俄罗斯施加制裁，但塞尔维亚与莫斯科向来密切的关系不受影响。

在这间莫斯科酒吧，乌克兰的战事似乎是很遥远的东西，年轻小姐们脸颊彩绘塞尔维亚国旗为其加油，其他球迷喝着冰啤酒讨论赛况，而两名博彩公司人员则一桌桌收取投注金。

据俄罗斯体育新闻网站Championat 11月中旬民调，塞尔维亚是俄罗斯球迷在世足期间最喜欢的球队

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