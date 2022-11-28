勇士以137比114力克灰狼 本季首度3连胜

（法新社明尼苏达27日电） NBA勇士今天在柯瑞攻下25分带领下，全队砍进20记三分弹、6人得分达两位数，最终137比114击败灰狼。

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美国职篮NBA金州勇士今天在客场击败明尼苏达灰狼，收下本季首次的3连胜。柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士全队最高25分，还抓下11个篮板，并送出8次助攻。葛林（Draymond Green）贡献19分、11助攻。

这仅是勇士本季第2次在客场赢球，这一胜也让他们的战绩提升到11胜10败，胜率终于突破5成。

勇士今天铁了心要将胜利带走，比赛开打后就火力全开，首节在狂轰47分的情况下，以47比27领先20分之多。

勇士末节也还握有20分领先优势，但灰狼在爱德华兹（Anthony Edwards）、汤斯（Karl-Anthony Towns）的联手下，一度将落后缩小一半。

不过，勇士很快给予回应，最终仍以23分之差获胜。

勇士今天6人得分达两位数，除柯瑞和葛林外，汤普森（Klay Thompson）拿下21分，板凳出发的浦尔（Jordan Poole） 也攻下24分，魏金斯（Andrew Wiggins）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分别进帐17分、14分。

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