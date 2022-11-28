塞尔维亚更衣室挂反科索沃旗帜 FIFA展开调查

（法新社杜哈27日电） 世界杯足球赛火热开踢之际，各种争议层出不穷。国际足总对塞尔维亚足协展开纪律处分程序，因为塞尔维亚队24日输给巴西前，在更衣室悬挂一面描绘科索沃的争议性旗帜。

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多张照片显示，塞尔维亚队更衣室里悬挂一面描绘塞尔维亚国境的旗帜，其中包含了科索沃的轮廓，最上方则是写着「不投降」的盖印图样，科索沃足球协会（FFK）为此向国际足球总会（FIFA）提出投诉。

阿尔巴尼亚人占多数的科索沃是前南斯拉夫两个自治省中的一个，2008年宣布脱离塞尔维亚独立，但贝尔格勒当局拒绝承认它是一个独立国家。

国际足总在声明中表示：「FIFA已对塞尔维亚足协展开纪律处分程序，因为塞尔维亚队在11月24日的世界杯小组赛迎战巴西前，于更衣室挂起一面旗帜。」

国际足总纪律准则禁止「冒犯行为和违反公平竞赛原则」以及「利用体育赛事进行非体育性质的示威」。

科索沃体育部长奇古（Hajrulla Ceku）25日在推特（Twitter）表达他对塞尔维亚传递「仇恨、仇外和种族灭绝信息」感到愤怒。

奇古还说：「鉴于（科索沃）是国际足总和欧洲足球总会（UEFA）的正式成员，我们期待FIFA采取具体行动。」

科索沃是在2016年加入国际足总和欧洲足球总会。

科索沃足协在声明中说：「这种沙文主义行为在体育赛事中没有立足之地，在全球最大规模的足球比赛场地更是如此。」

声明还说：「这种行为被悄无声息地忽略令人无法接受，因此我们强烈要求国际足总严格执行其规则，并惩罚塞尔维亚足协这种违反足球传播价值观的侵略行为。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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