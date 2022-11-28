巴西1比0击败瑞士 晋级世足赛16强

（法新社杜哈28日电） 「森巴军团」今天在世界杯足球赛G组小组赛直到下半场总算破网，且让瑞士抱蛋到底，最终以1比0获胜，从G组脱颖而出，拿到最后16强入场券。

广告 继续浏览后续

今天这场比赛在可容纳4万人的974体育场（Stadium 974）开踢。稍早同为G组的喀麦隆与塞尔维亚3比3平手收场后，巴西对瑞士的胜队将确定跻身16强。

巴西灵魂人物内马尔（Neymar）在小组赛首战对塞尔维亚扭伤脚踝，今天无法登场。原本认为他可能至少缺席两场，但他已求助源自美国国家航空暨太空总署（NASA）技术的治疗方式，盼能加速身体复原，提前在小组赛对喀麦隆的最后一战归队。

上半场前半段战况略显沉闷，巴西仅有零星搭配攻击，虽然充满创意但总是功亏一篑，第27分钟小维尼修斯（Vinicius Jr）在无人盯防下接到拉斐尔（Raphinha）妙传，但小维尼修斯未完全控制住球，软弱的射门让瑞士门将索默（Yann Sommer）将球拍出。

拉斐尔在第31分钟从约35码外劲射，可惜球路线太直，直接进入索默的手套中。

巴西上半场掌控多半攻势，6次射门2次射正，但都缴白卷；瑞士只有1次射门机会没有射正，仅靠防线坚守城池，两队0比0结束前45分钟。

下半场过了将近20分钟，小维尼修斯利用瑞士门户洞开机会右脚推射进网，但随即经影像辅助裁判技术（Video Assistant Referee，VAR）判定越位，空欢喜一场。

来到第83分钟，幸运之神终于眷顾巴西。卡塞米罗（Casemiro）接获罗德里戈（Rodrygo）助攻后，以右脚外脚背踢进网内，突破僵局1比0领先。

亟欲反扑的瑞士接下来操之过急，攻势显得零碎，反攻无效，终场巴西就以1比0胜出。巴西在G组战绩2战全胜，积分6分，提前确定晋级16强；瑞士1胜1负，积分3分；喀麦隆与塞尔维亚皆为1和1负，积分1分。瑞士、喀麦隆及塞尔维亚都还有挤进16强的机会。

巴西在G组的最后一仗将于台湾时间12月3日凌晨3时面对喀麦隆，瑞士也要在同一时间遭遇塞尔维亚。

© 2022 AFP