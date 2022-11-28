阿里辛沙波瓦洛夫联手克澳 加夺台维斯队史首冠

（法新社西班牙马拉加27日电） 奥格-阿里辛与沙波瓦洛夫今天在西班牙马拉加（Malaga）台维斯杯（Davis Cup）网赛决赛连拿两点单打，助加拿大2比0击败澳洲，抱回首座台维斯杯冠军。

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沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）先以6比2、6比4轻取科基纳基斯（Thanasi Kokkinakis），为加拿大抢下第1点，接着世界排名第6的奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）再以6比3、6比4拍落德米瑙尔（Alex de Minaur），击退拥有28座台维斯杯冠军的澳洲。

22岁的奥格-阿里辛赛后表示：「很难形容我现在的心情，丹尼斯（沙波瓦洛夫）和我一起长大，梦想站上这样的舞台，梦想赢得台维斯杯，这对我和我们国家来说，都是很棒的时刻。」

世界排名24的德米瑙尔今天白白浪费8个破发点，付出惨痛代价。他今天也只有5个致胜球。

这是澳洲2003年以来首次闯进台维斯杯决赛。

23岁的沙波瓦洛夫因为太想尝到本周第1场胜利滋味而斗志高昂，「这星期有2场都输得可惜，很高兴今天的表现能拿下胜利」。

世界排名18的沙波瓦洛夫昨天在4强赛对战义大利时表现失常，但今天遭遇科基纳基斯恢复水准，全场送出23记致胜球，反观科基纳基斯只有5记。

沙波瓦洛夫才打15分钟就以4比0领先，半小时就轻松拿下首盘。

加拿大3月间败给荷兰遭到淘汰，但因俄罗斯入侵乌克兰，俄国与白俄罗斯遭到禁赛，加拿大才得以持外卡进入决赛。

9月加拿大在B组以仅次西班牙的排名第2晋级8强，淘汰德国后挺进4强，再于淘汰义大利后闯入今天的决赛。

沙波瓦洛夫和奥格－阿里辛单打连胜抢下2点，提前替加拿大收下胜利，最后1点双打也不用举行。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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