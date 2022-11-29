塞内加尔2比1击退厄瓜多 抢下16强门票

（法新社杜哈29日电） 非洲冠军塞内加尔今天上、下半场各进一球，终场2比1力克南美劲旅厄瓜多，以小组赛A组积分第2之姿闯进2022卡达世界杯足球赛最后16强淘汰赛。

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这是塞内加尔队史第2度挺进16强。塞队2002年首次取得世足会内赛资格即勇闯8强，缔造队史最佳战绩。

同时间举行的A组另一场赛事，荷兰2比0击败地主卡达，在A组以2胜1和积分7分高居龙头也挺进16强，塞内加尔2胜1负积分6分居次，厄瓜多1胜1和1负积分4分排在第3，卡达则是0胜3负积分0分垫底。

这场在杜哈哈里发国际体育场（Khalifa International Stadium）开踢的比赛，胜方将直接挤进16强，而对厄瓜多来说，只要平局也可晋级，因此本届已攻进3球的王牌前锋瓦伦西亚（Enner Valencia）带伤征战。

瓦伦西亚在上一场1比1逼平荷兰之役右膝受伤，被担架抬下场，首战遇上卡达时也扭伤左膝，但他克服伤势披挂上阵，希望为厄瓜多争取胜利前进下一轮。

双方进攻节奏快速，塞内加尔一开赛就来势汹汹，第3、8分钟古尔（Idrissa Gueye）、迪亚（Boulaye Dia）分别有绝佳机会破网，可惜射球角度都略偏；瓦伦西亚（Enner Valencia）第11分钟也有攻门机会，但无功而返。

相较之下，塞内加尔攻击更加主动且更具威胁，多次在对手门前引起一阵混乱；上半场尾声，沙尔（Ismaila Sarr）在禁区被撞倒，第44分钟获得12码罚球机会顺利踢向右下角破网，塞内加尔1比0暂居上风。这是沙尔第11颗国际赛进球，塞内加尔史上并列第10。

上半场相对消极的厄瓜多，下半场压上更多人至前场攻击，展现抢攻企图，只是攻势显得凌乱破碎。

不过厄瓜多的积极在第68分钟终于获得回馈，凯塞多（Moises Caicedo）在队友顶球后于门前右脚补射，追成1比1平手。

但厄瓜多只高兴两分钟就风云变色，塞内加尔第70分钟踢自由球，球碰到厄瓜多球员后反弹到科里巴利（Kalidou Koulibaly）脚下，他凌空推射顺势入网，塞内加尔再以2比1超前，并保持领先至终场结束。

塞内加尔16强赛将在台湾时间12月5日凌晨3时登场，面对的是B组小组赛的第1名球队。（译者：徐崇哲）

© 2022 AFP