梅西庆祝赢球踢到球衣 墨西哥拳王：不要让我遇到他

（法新社杜哈29日电） 阿根廷在世界杯足球赛击败墨西哥后，保住晋级机会，赛后在休息室疯狂庆祝。在日前曝光的影片中，梅西疑似踢到一件墨西哥球衣，引发墨国拳王阿尔瓦雷兹不满。

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阿根廷在2022年卡达世界杯足球赛以2比0击败墨西哥，保有晋级16强淘汰赛的机会。在社群媒体流传的一段影片中，阿根廷全队欣喜若狂在休息室大肆庆祝，期间梅西（Lionel Messi）的脚似乎碰到了一件墨西哥的球衣。

阿尔瓦雷兹（Saul 'Canelo' Alvarez）在推特上说：「你们有看到梅西用我们的球衣和国旗擦休息室吗？」

「他最好向上帝祈祷，不要让我遇到他。」

阿尔瓦雷兹的推文引来许多人为梅西解释，声称赛后在地上看见球衣不是什么奇怪的事。

梅西看起来是和墨西哥队长瓜达多（Andres Guardado）交换了球衣。

有些人回应阿尔瓦雷兹，指出影片中没看到梅西在擦任何东西，当中也没出现墨西哥国旗。

但阿尔瓦雷兹坚称梅西「污辱」了墨西哥。

阿尔瓦雷兹说：「就像我尊重阿根廷一样，墨西哥也必须获得尊重。我在讲的不是（阿根廷）这个国家，而是梅西和他做的蠢事。」

© 2022 AFP