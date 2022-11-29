法国主将本泽马因伤退出世足 被发现在印度洋渡假

（法新社杜哈29日电） 今年金球奖得主法国足球明星本泽马（Karim Benzema）因伤退出世界杯后，被发现已抵达印度洋留尼旺岛渡假。法国足球队总教练德尚今天拒绝讨论本泽马的相关情况。

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法新社报导，本泽马为西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里（Real Madrid）前锋，在世足开踢前因左大腿受伤而退出法国队，不久后便离开球队在卡达所待的饭店。

今天早上，本泽马已抵达法国海外省分留尼旺岛（Reunion Island）。此前西班牙才传出谣言，他可能返回皇马队进行训练。与本泽马关系密切的消息人士指称，他将待在留尼旺岛一周。

本泽马目前仍是法国世足代表队成员之一，未正式遭到替换。法国队总教练德尚（Didier Deschamps）今天被问及关于本泽马的情况时选择不予理会。

法国足球协会（French Football Federation）先前表示，本泽马在受伤后将退出比赛3周。这意味如果法国一路打进世足后半段赛事，严格来说他仍可能以状态许可回到队上。

法国明天将对决突尼西亚，展开在D组预赛的最后一场赛事。德尚今天在卡达首都杜哈举行的赛前记者会上表示：「你们在为那里的事情，旁敲侧击打听消息，但那些事不在我的脑中。我不知道谁说了什么，在哪里或是如何。」

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