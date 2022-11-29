男衣写政治标语手持彩虹旗 闯世界杯赛场

（法新社杜哈28日电） 一名上衣正面印有「拯救乌克兰」字样、背面写着「尊重伊朗女性」，并手持彩虹旗的男子，闯进世界杯葡萄牙和乌拉圭之战抗议。

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2022年卡达世界杯足球赛H组葡萄牙对乌拉圭小组赛的下半场，一名男子闯入场上待了大约30秒，然后被保全拦下，随后被护送离开现场。

这名男子的上衣前后分别印有「拯救乌克兰」（Save Ukraine）和「尊重伊朗女性」（Respect for Iranian Woman）的标语。

同性恋者的权益和彩虹旗的使用，一直是卡达世界杯酝酿冲突的议题之一，因为卡达将同性恋视为非法。

世界杯期间，7支欧洲球队原本打算让队长戴上象徵反歧视的彩虹臂章。但在国际足球总会（FIFA）警告，可能会为此祭出黄牌等纪律处分后，他们才不得不放弃这样的计画。

本身是同性恋者的英国体育大臣安德鲁（Stuart Andrew）将在观看英格兰对威尔斯之战时，戴上彩虹臂章。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）上周在德国爆冷以1比2败给日本的比赛中，戴着印有「同一份爱」（One Love）彩虹臂章，坐在FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）旁看球。

有球迷在赛事初期抱怨，他们被要求脱掉印有彩虹图案的上衣。

已出柜的美国白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在美国和伊朗队充满政治味的比赛前，谈到今天在场上发生的抗议插曲。

她说：「LGBTQ+（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿等）观众和运动员可能遭遇的对待，着实令我们忧心。」

「我们敦促卡达及该国人民充分了解国王的讯息，那就是真正的认同并欢迎所有人到世界杯。」

对于这次的抗议事件，FIFA表示现阶段不予置评。

© 2022 AFP