美国与伊朗世足赛对决 赛前已弥漫政治火药味

（法新社杜哈29日电） 美国与伊朗即将在世界杯一场充满政治味的比赛中遭遇，这次对决谁赢就能晋级16强，输了便遭到淘汰。双方将于台湾时间30日凌晨3时展开对决。

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自4月间抽签后，美、伊两队在B组对阵即成为卡达世界杯第一阶段比赛的亮点之一。

即使不考虑结果，在杜哈图玛玛体育场（Al-Thumama Stadium）举行的这场比赛也充满政治色彩，此乃这两个意识形态敌对国家40多年来在足球场上仅有的第3次遭遇。

但这次比赛还有另一层意义，两队都知道如果获胜，就能晋级，输了将被淘汰。

更糟的情况是，美国足球协会（U.S. Soccer Federation）在社交媒体上发布修改版的伊朗国旗后，双方酝酿中的紧绷情势在上周末爆发。

美国足协的举动激怒伊朗足球高层，他们向国际足球总会（FIFA）提出申诉，要求对此进行制裁。

美国足协起先表示，发布修改版的伊朗国旗，是为表达对伊朗女性抗议者的支持，但美国足协随后将各种发文删除。

美国队总教练柏哈特（Gregg Berhalter）昨天说，他的球员和球队工作人员对国旗事件浑然不知。他也试图藉此缓和紧绷情势，强调政治不会成为影响这次比赛的一个因素。

柏哈特说：「当我想到这场比赛，我知道很多人对此有许多感受。但对我们来说，这是一场与一支好球队的足球比赛，仅此而已。这是两支希望晋级的好球队之间的一场淘汰赛。」

伊朗队葡萄牙籍总教练奎罗兹（Carlos Queiroz）驳斥他会用国旗事件怒火来激励球员的说法。

他说：「在担任教练42年后，假如我仍相信可以透过那些心理游戏赢得比赛，我想我对这场比赛一无所知。」

© 2022 AFP