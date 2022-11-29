2024年巴黎奥运首波购票抽签 12/1开放登记

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（法新社巴黎28日电）2024年巴黎奥运主办单位今天宣布，12月1日起将开放首波购票登记，中签者于明年2月13日至3月15日期间可获48小时购票时段，首波将释出300万张票。

首波购票抽签登记自12月1日至明年1月31日止，主办单位希望门票销售额达到12亿欧元（约新台币386亿元），接近2024巴黎奥林匹克运动会组织委员会（COJO）预算的1/3。

巴黎奥运总干事托布华（Etienne Thobois）在艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）的记者会上表示：「这不是一次冲刺。」

中签者将于2月13日至3月15日期间，分配到48小时购票时段。除了开幕式和在大溪地（Tahiti）举办的冲浪赛事暂不开放购票，中签者可在任何运动中选择3场比赛，视情况而定，每场比赛最多可申请6张门票。

内含3张门票的套票，票价介于72欧元至1150欧元，但包括最热门决赛赛事（田径100公尺短跑和篮球决赛等）在内的20%门票，将暂不开放购票。

随后，第二阶段申请者将可参加明年3月至5月的单场门票抽签，这波中签的幸运儿将可申请开幕式与闭幕式门票；2023年底将展开第3波，也是最后一个售票阶段。

主办单位在声明中表示：「这将是奥运史上，首次以单一且集中的方式，在数位平台上独家贩售所有门票，并在同一时间向所有粉丝开放。」

近1000万张票将透过这个平台贩售，其中300万张将于首波抽出。

© 2022 AFP