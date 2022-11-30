世足C组小组赛 阿根廷与波兰闯进16强

（法新社杜哈30日电） 卡达世界杯于台湾时间12月1日凌晨进行C组小组赛最后两场赛事，阿根廷以2比0击败波兰，墨西哥则以2比1踢赢沙乌地阿拉伯，根据小组积分，阿根廷与波兰最后分别以C组第1及第2之姿晋级16强。

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阿根廷先前在C组小组赛对上沙乌地时，虽然上半场靠着阵中球星梅西（Lionel Messi）踢进1球领先，但沙乌地在下半场时5分钟内连进2球，最终以2比1爆冷胜出，终结阿根廷国际赛36场连续不败纪录。

阿根廷本战对上波兰，得要赢球才能确保晋级，若踢和就须视另一场战况而定。梅西在上半场获得12码罚球机会，但被波兰门将史泽斯尼（Wojciech Szczesny）给挡下。

但阿根廷麦克亚力斯特（Alexis Mac Allister）和阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）在下半场相继进球，最后助队以2比0击败波兰。

另一方面，墨西哥与沙乌地在上半场僵持不下，双方都没有得分，但墨西哥马丁（Henry Martin）在下半场第47分钟时率先进球打破僵局，接着队友查维斯（Luis Chavez）又在第52分钟时获自由球机会起脚破网，助墨西哥取得2比0领先。

尽管沙乌地多萨里（Salem Al Dawsari）在伤停补时阶段于门前破网，但仍无法力挽狂澜，最后墨西哥以2比1踢赢沙乌地。

赛后根据小组积分，阿根廷虽然输掉第一战，但在本战击败波兰后，以2胜1负积分6分，反超波兰成为C组第一；波兰则在本战失利后，以1胜1和1负积分4分，跌至C组第二。

墨西哥在踢赢沙乌地后，成绩也是1胜1和1负积分4分，但因为净胜球（goals difference,GD）输给波兰，最终无法晋级16强。

在16强赛方面，C组第一阿根廷将于12月4日凌晨3时对上D组第二澳洲，C组第二波兰则将于同日晚间11时面对C组龙头法国。

© 2022 AFP