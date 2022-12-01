两大前锋交锋 梅西更胜莱万多夫斯基

（法新社杜哈30日综合外电报导）当今世上最厉害的2位前锋梅西、莱万多夫斯基今天在卡达世界杯C组小组赛正面交锋，在阿根廷2比0击败波兰后，赢家显然只有1个。

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这一次，梅西（Lionel Messi）不是阿根廷赢球功臣，他甚至罚丢了上半场的12码罚球，但他仍是球队灵魂人物，领导着阿根廷的进攻。

梅西赛后表示：「我很气自己那个罚球没进，但在我失误后球队变得更强大了。我们知道，只要进了第1球，战局就会改变。」

反观莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）就有点不在状况内，他和队友一样，出奇地沈寂、消极，从哨音响起的那刻起，波兰就没有积极进攻，鲜少对阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez）做出挑战。

在补时阶段的某一时刻，这两位队长、各自球队的明星面对面，球在梅西脚下。

尽管整场其他时间都表现平平，但在面对面对上梅西的此时，莱万多夫斯基至少展现了不要输给梅西的顽强决心，还让梅西犯了规。

波兰教头米赫涅维契（Czeslaw Michniewicz）赛后把莱万多夫斯基表现不佳怪到其他球员头上，「我不是在说球员不好，但他们没帮他忙，没帮他得分」。

「如果梅西是在我们这队，而莱万多夫斯基是在阿根廷队，那他会进5个球。」

这个夜晚令人难过，但莱万多夫斯基还是得到了些许安慰：墨西哥在C组另1场比赛以2比1险胜沙乌地阿拉伯，比较净胜球之后，波兰得以小组第2之姿晋级16强。

梅西和莱万多夫斯基赛后都挂着微笑，还热情地互相拥抱。

阿根廷教头波切提诺（Mauricio Pochettino）表示，本届或许是梅西最后1次出赛世界杯，但这位不可思议的前锋，仍有能力率队赢得队史第3座世界杯冠军。

波切提诺非常了解梅西改变比赛的能力，他说，梅西仍是当今世上最棒的球员。

波切提诺告诉阿根廷报纸「奥莱报」（Ole）：「梅西无疑是这支球队的领袖，大家都知道他领导球队，也都全心为此奉献。」

© 2022 AFP