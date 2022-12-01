NBA杜兰特砍39分 至少30分比赛跃居联盟史上第8

（法新社纽约30日电） 美国职篮NBA球星杜兰特今天砍39分，布鲁克林篮网以113比107挫华盛顿巫师，这也是他生涯第351场进帐至少30分比赛，超越传奇球星威斯特（Jerry West），跃居联盟史上第8多。

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继上一场对奥兰多魔术豪夺本季个人新高的45分后，杜兰特（Kevin Durant）今天手感持续发烫，上场37分钟，20投13中，11颗罚球全中，率篮网拿下主场5连胜，巫师则是最近5场比赛苦吞第4败。

「我只是打了场心无�G碍的球赛。」杜兰特赛后受访说：「我觉得那是最棒的打法，有时候你太想赢反而会绑手绑脚、害自己分心，太担心结果。」

杜兰特的火烫表现之外，厄文（Kyrie Irving）全场攻下27分，其中关键第4节砍下15分，哈里斯（Joe Harris）贡献14分。

篮网总教练冯恩（Jacque Vaughn）盛赞杜兰特强势表现的同时，也不忘提醒大家，他时刻确保自己不会把这位球星的杰出成就视为「理所当然」。

冯恩指出：「事实上他每一天都上场，准备好开工、准备好倾听、准备好做一名很棒的队友。」

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