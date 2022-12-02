世界杯摩洛哥2比1击败加拿大 与克罗埃西亚闯进16强

（法新社杜哈1日电） 摩洛哥今天在世界杯F组小组赛虽然出现一记乌龙球，仍以2比1踢赢加拿大，以分组第一之姿风光晋级2022年卡达世界杯足球赛16强，F组另一张门票则由克罗埃西亚拿下。

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F组小组赛最终战在台湾时间1日晚间11时开踢，由摩洛哥对战加拿大，上届亚军克罗埃西亚则是同步与比利时交手。

摩洛哥今天对上已提前遭到淘汰的加拿大，开赛后4分钟就由齐耶赫（Hakim Ziyech）先驰得点。上半场第23分钟，恩纳斯里（Youssef En-Nesyri）靠哈基米（Achraf Hakimi）的绝佳长传再下一城。

不料到了比赛第40分钟，摩洛哥后卫阿盖德（Nayef Aguerd）伸脚阻挡加拿大传中球，球却刚好形成折射入网，成为本届世足第一颗乌龙球。

下半场两队均无建树，终场摩洛哥就以2比1胜出，睽违36年、史上第2度晋级淘汰赛。摩洛哥在1986年墨西哥世足赛，成为第一支从小组赛脱颖而出的非洲球队。

摩洛哥今天以2胜1和、积分7分拿下分组第一，克罗埃西亚1胜2和、积分5分，为分组第二，双双晋级16强。两队接下来将于淘汰赛阶段分别对上E组第二和第一。

E组2场赛事将于台湾时间2日凌晨3时同时进行，由西班牙对战日本，德国对决哥斯大黎加。

E组被视为本届世界杯「死亡之组」，目前都保有叩关16强机会，要待小组赛踢完后才能确定谁能晋级，目前以握有4分积分的西班牙最具优势。

© 2022 AFP