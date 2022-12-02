德国世界杯遭淘汰 球迷黯然接受检讨败因

（法新社柏林2日电） 德国首都柏林东区一间酒吧很快便人去楼空，球迷沃恩克（Eric Warncke）对德国队在世界杯惨遭淘汰感到失望，但他说自己早就怀疑可能发生这种状况。

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在首场比赛遭日本队以2比1击败后，德国队的晋级之路横生枝节。德国与西班牙战成1比1平手，让他们重燃晋级希望。尽管德国在小组赛第3战以4比2击败哥斯大黎加，但西班牙昨天输给日本，这决定了德国队出局的命运。

27岁的沃恩克说：「没人料到日本会击败西班牙，但最终我们活该被淘汰出局。」

他认为，与之前的国家队相比，德国队教头佛利克（Hansi Flick）的这支队伍「缺乏特色，缺乏领袖」。

德国曾以自己是一支「锦标赛球队」自豪，他们过去总是有机会赢得世界杯。

沃恩克说：「就个人来说，他们都是好球员，但凑不成一个团队。」他为领军赢得2014年世界杯金杯的史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）和波多斯基（Lukas Podolski）消失感到悲哀。

沃恩克23岁的友人华格纳 (Rico Wagner) 和他一样，以「失望，但这是我们应得的」来总结这种感觉。

41岁的蓝兹克（Levent Lanzke）则说，德国队本该「进入八强赛，肯定是这样」。

他耸了耸肩说：「从纸面上看是有可能，但日本队出现，哥斯大黎加也出现。这么说吧，我并不恨日本队。」

© 2022 AFP