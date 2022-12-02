德国连两届世界杯没进16强 穆勒：满是无力感

（法新社杜哈2日电） 德国连两届世界杯在小组赛出局，前锋穆勒称个中滋味难以言喻，并表示对此满是无力感。

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德国在2014年巴西世界杯决赛，在延长赛以1比0踢倒由梅西（Lionel Messi）率领的阿根廷拿下冠军。但上届2018年俄罗斯世界杯，德国却草草在小组赛后出局，这次2022年卡达世界杯足球赛，他们又再度无缘晋级16强淘汰赛。

在对哥斯大黎加的这场比赛，格纳布里（Serge Gnabry）在比赛第10分钟就先进球，让德国很快取得领先，接着哈斐瓷（Kai Havertz）独进两球， 菲尔克鲁格（Niclas Fuellkrug）也在比赛尾声攻门得手，让德国最终4比2击败哥斯大黎加。

德国赢球后，战绩和西班牙同为1胜1和1负、积分4分，但在比较净胜球后，让西班牙以E组第2晋级，德国则是遭到淘汰。

德国前锋穆勒（Thomas Mueller）说：「这对我们来说，是种难以言喻的痛苦。」

「这是种无能为力的感觉。」

日本后来居上，以2比1击败班牙，出乎意料的以2胜1负、积分6分，成为E组龙头，闯进16强淘汰赛。

这场比赛，莫拉塔（Alvaro Morata）在比赛第11分钟头锤建功，让西班牙很快取得领先，但日本在下半场展开戏剧性反击。

堂安律、田中碧在下半场接连进球，让日本如首战2比1击败德国一样，演出大逆转戏码。

进入16强淘汰赛阶段后，日本将在5日对上克罗埃西亚；西班牙则将于6日对上摩洛哥。

© 2022 AFP