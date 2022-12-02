德国连两届止步世足小组赛 前锋哈斐茨：有如恐怖片

（法新社豪尔1日电） 日本在2022年卡达世界杯足球赛小组赛战胜西班牙，终结了德国从E组晋级16强的希望。德国前锋哈斐茨（Kai Havertz）将球队遭淘汰一事，比拟为「看了一部恐怖片」。 曾4次夺得世界杯冠军的德国今天虽以4比2击败哥斯大黎加，但日本「蓝武士」以2比1爆冷击败西班牙，以积分6分的成绩力压西班牙，名列小组第一，成功晋级16强。西班牙与德国积分相同，但西班牙在净胜球上取胜，德国连2届世足赛止步于小组赛。

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在下半场替补上阵为德国攻下两球的哈斐茨说，这种被淘汰出局的方式，令球员们更难接受。

他说：「发生这种情况时，感觉就像在看恐怖片。」

「我们在比赛中得知日本领先，然后场馆内显示了排名。我们还是对西班牙进球抱有一点希望，但后来注意到日本的比赛已经结束了。」

哈斐茨将德国出局归咎于德国对战日本的表现，并暗示德国足球状况不太妙。

他说：「两届都在第一轮出局，一次在16强赛被淘汰，是非常痛苦的。必须诚实说，4年来，一切都不顺利。」

「现在我们两次都在小组赛阶段被淘汰。我认为我们不再是一支最佳阵容球队了。」

© 2022 AFP