日本晋级16强 后卫长友佑都：向世界展现日本人胆识

（法新社杜哈1日电） 在「蓝武士」日本击败西班牙以分组第一晋级16强后，日本后卫长友佑都今天表示，日本展现出他们在卡达世界杯足球赛竞争的「胆识」。

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本届世足E组被视为「死亡之组」，日本队赛前不被看好，后来凭借坚韧不拔的精神取得胜利，爆冷击败德国和西班牙，以E组第一名出线。

总教练森保一带领的日本队现在将在16强赛迎战克罗埃西亚，长友佑都相信他们对上曾拿下2018年世界杯亚军的克罗埃西亚可以再次大放异彩。

长友佑都说：「世界上没有人相信日本会成为这一组的第一名，没有人。但我们相信，我们在今天的比赛中坚信不移。我们向世界展示了日本人的胆识。」

尽管西班牙在上半场第11分钟靠着莫拉塔 (Alvaro Morata) 头锤破网先驰得点，但长友佑都表示比赛「按计画进行」。

日本在西班牙强力施压下没有再失球，到了下半场上演逆转秀，堂安律、田中碧相继在第48分钟和51分钟进球，终场就以2比1力克西班牙「无敌舰队」。

长友佑都说：「我们知道我们有可能会失球，也知道如果发生这种情况，有可能会溃不成军并再次失球，这会是一场非常艰难的比赛。」

「我们为了这种情况做好了准备，我们团结一致。没有任何一名球员被击垮。」

后卫谷口彰悟说，当堂安律进球时，「气氛产生了变化」。

他说：「我们产生了变化，整个球场气氛都因此改变。感觉就像对战德国的比赛一样，我们觉得我们可以继续下去，放手一搏。」

长友佑都说，他在迎战西班牙的比赛中「感受到了日本足球的力量」。

他说：「比赛按计画进行，我们取得了胜利，这让我感受到日本足球的成长。」

© 2022 AFP