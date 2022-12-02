日本踢走西班牙挺进16强 德国世足小组赛遭淘汰

（法新社杜哈1日电） 卡达世界杯于台湾时间2日凌晨进行E组小组赛最后两场赛事，日本以2比1爆冷击败西班牙，成功晋级16强，西班牙与德国积分相同，但在净胜球取胜，使德国连2届世足止步小组赛。

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E组被视为本届世界杯「死亡之组」，其中西班牙与德国分别在2010年与2014年世足夺冠。组内4队今天赛前都保有叩关16强机会。

日本首战以2比1爆冷击败德国后，第2战以0比1不敌哥斯大黎加，今天的最终战对上强敌西班牙。上半场第12分钟，莫拉塔（Alvaro Morata）在门前头锤破网，西班牙1比0暂时领先。

但日本队下半场上演逆转，堂安律、田中碧相继在48分钟和51分钟进球，终场就以2比1力克西班牙「无敌舰队」。

德国对哥斯大黎加一役方面，上半场第10分钟，格纳布里（Serge Gnabry）率先以头锤进球，德国1比0领先。

下半场第58分钟，哥斯大黎加的提黑达（Yeltsin Tejeda）先进一球扳平比分，接着再靠瓦尔加斯（Juan Pablo Vargas）进球逆转德国，但这球随后被判为乌龙球。

不过德国接着又靠哈斐瓷（Kai Havertz）梅开二度反超哥斯大黎加，到了下半场第89分钟，菲尔克鲁格（Niclas Fuellbrug）再进一球，助德国队扩大领先至4比2并夺下胜利，然而最后仍与16强无缘。

哥斯大黎加对德国这一役由法籍的弗拉帕（Stephanie Frappart）担任主裁判，同为女性的贝克（Neuza Back）与狄亚士（Karen Diaz）为助理裁判，是男子世界杯史上首度执法裁判全为女性。

今天比赛结束后，日本以2胜1负、积分6分，以分组第一之姿晋级。哥斯大黎加则以1胜2负、积分3分垫底。

西班牙与德国的战绩都是1胜1和1负，积分皆为4分，但净胜球方面西班牙为6，德国为1，由西班牙拿下E组第二张晋级门票。

在16强赛方面，E组第一日本将于台湾时间12月5日晚间11时对上F组第二克罗埃西亚，E组第二西班牙则将于12月6日晚间11时面对F组龙头摩洛哥。

© 2022 AFP