王牌卢卡库频失误比利时遭淘汰 队友：不能怪他

（法新社杜哈1日电） 比利时世足国家队王牌前锋卢卡库今天出战克罗埃西亚时失误连连，比利时最终止步小组赛惨遭淘汰，队友卡斯塔涅赛后表示，国人不应怪罪卢卡库。

广告 继续浏览后续

卢卡库（Romelu Lukaku）是比利时进球纪录保持人，但由于赛前右腿拉伤，本届世足赛上场时间很少，今天在阿玛德．宾．阿里体育场（Ahmad Bin Ali Stadium）进行下半场时上阵。

目前被英超球队切尔西（Chelsea）外借至国际米兰（Inter Milan）的卢卡库今天至少错过3次绝佳进球机会，原本只要靠一记进球就能晋级16强的比利时最终惨遭淘汰。

比利时后卫卡斯塔涅（Timothy Castagne）告诉记者：「我不会说他是反英雄（anti-hero），因为他是来寻找机会，他也制造机会，他有提供机会，并保持球权。」

「如果他不在，也许我们就不会有那些机会。我不认为我们可以怪罪他，他已付出所有，也努力试过了。如果不会进球，就是不会进球。」

前锋巴舒亚伊（Michy Batshuayi）23日在F组预赛中踢进比利时在本届世足赛的唯一进球，让比利时以1比0险胜加拿大，不过今天并未上阵。

巴舒亚伊说：「这样出局真的令人很失望…比利时须踢得更好。我不会说我们不应该被淘汰，但我们本来应该踢得更好。一切都令人失望。」

© 2022 AFP