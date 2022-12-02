进球数不及韩国 乌拉圭胜迦纳仍无缘世足16强

（法新社杜哈2日电） 乌拉圭今天在世界杯足球赛小组赛H组第3轮2比0击退迦纳，但同组的韩国2比1爆冷扳倒葡萄牙，乌拉圭在积分与净胜球都和韩国相同的情况下，因进球数较少而与迦纳一同被阻挡在16强门外。

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这场比赛结束后，葡萄牙在H组以2胜1负积分6分排名第1，韩国1胜1和1负积分4分排在第2，乌拉圭战绩和积分与韩国完全相同，但入球数2球不敌韩国的4球落居第3，迦纳1胜2负积分3分垫底。

这场比赛在杜哈南方沃克拉市（Al-Wakrah）贾诺布体育场（Al Janoub Stadium）开踢。对赛前积分3分位居H组第2的迦纳而言，赢球就能直接晋级16强，并报2010年世足8强战经PK大战才饮恨败给乌拉圭的一箭之仇，若被逼和就有变数；赛前积分1分H组垫底的乌拉圭则只有踢倒迦纳，加上葡萄牙在同一时间登场的比赛不输给韩国，才有机会挺进16强。

迦纳开赛先开启攻势，第16分钟射门被挡下后差一点有机会补射入门，但被及时挡下；第21分钟，迦纳经由影像助理裁判（VAR）得到12码罚球机会，不料亚尤（Andre Ayew）的左脚射门被乌拉圭守门员猜中方向挡下，无法为球队先驰得点。

接着情势改变。第26分钟，迦纳防守发生失误，前锋苏亚雷斯（Luis Suarez）趁迦纳两名后防球员漏球起脚，但被挡下，不过德．阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）冲上前将球补顶入网，率先攻下一城。

6分钟后，德．阿拉斯卡埃塔又获得一次凌空抽射良机，低角度劲射穿越迦纳门将脚下再添分数，上半场结束乌拉圭2比0领先。

下半场迦纳积极抢攻，第47分钟库杜斯（Mohammed Kudus）门前只差一步就能顶进网，但迦纳防守依旧不佳，第58分钟乌拉圭球员在禁区摔倒，幸经VAR判定迦纳未犯规，迦纳躲过0比3大幅落后的命运。

心急如焚的迦纳于第79、81分钟分别都有破门机会，但一射偏一遭挡，仍然无法破蛋。

数分钟后，传来韩国2比1出乎意料之外击败葡萄牙的消息，乌拉圭亟需再进一球才能在积分平手下靠净胜球晋级下一轮，因此加紧攻势，机会不是没有但都徒劳无功，最终在积分与净胜球都打平下，因为进球数2比4输给韩国而与最后16强告别。

韩国将在台湾时间6日凌晨3时的16强淘汰赛对上G组第1名球队，葡萄牙则于7日凌晨3时面对G组第2名队伍。（译者：徐崇哲）

© 2022 AFP