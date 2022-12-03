世足赛16强开踢 美国对荷兰打头阵

（法新社杜哈3日电） 卡达世界杯足球赛16强淘汰赛今天开踢，由美国对荷兰及阿根廷对澳洲打头阵。美国总教练柏哈特表明不畏荷兰较佳参赛纪录；阿根廷总教练斯卡洛尼记取先前败给沙乌地阿拉伯教训。

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美国队29日以1比0踢走伊朗，在B组取得仅次于英格兰的第2名位置后，也拿到16强赛门票。如果今天胜出，将是美国自2002年以来首度踢进世足赛8强。

尽管荷兰队拥有较佳世足赛纪录，曾经3度夺下亚军，但美国队带着满满自信准备迎战对手。

柏哈特（Gregg Berhalter）表示：「这是个很棒的机会，但我们不仅只以此为荣。我们是靠实力达到这个位置。」

荷兰队虽以A组第一名之姿挺进16强，但一路并未真正展现最佳状态，经验丰富的总教练范盖尔（Louis Van Gaal）对来势汹汹的美国队抱持谨慎。

他说：「他们是一支绝佳队伍，我甚至会说是最强队伍之一。这将是一场硬仗，但我们并非不能克服。我们的队伍也很棒。」

今天的第2场比赛，一方是拥有球星梅西（Lionel Messi）的南美洲巨人阿根廷队，另一方则是在有上届冠军队法国及丹麦、突尼西亚等强敌环伺的D组胜出的澳洲队。

由于阿根廷在小组赛首役爆冷不敌沙乌地阿拉伯，因此总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）不敢掉以轻心。他说：「他们是否比我们弱还是未知数。忘了理论上谁较被看好，认真比赛就是了。」

澳洲总教练阿诺德（Graham Arnold）则表示，他预期自家队伍迎战众星云集的阿根廷队时，表现会再提升。

他说：「跟那样球技高超、闻名全球的队伍比赛，那是一个足球国家，和他们对战会激发潜力。」

台湾时间3日晚间11时，16强淘汰赛就将上演，首战由荷兰与美国打头阵；4日凌晨3时则是由阿根廷出战澳洲。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

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