换人时遭催促下场 C罗与南韩球员爆口角

（法新社杜哈2日电） 葡萄牙今天在世界杯以1比2不敌南韩。葡萄牙球星C罗说，他今天遭换下场时，与一名南韩球员发生口角，对方批评他没有赶快退场。

广告 继续浏览后续

尽管输球，葡萄牙仍为2022卡达世界杯足球赛H组榜首，南韩赛后也晋级16强，但「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）在比赛第65分钟被换下场，他在缓慢离场时显露不悦神情。

C罗跟记者说：「这件事是发生在我被换下场时。这名韩国球员要我赶快下场，我要他闭嘴，因为他无权这么做。」

「如果我离开球场的速度不够快，要说也是由裁判来说。这不应该有任何争议，当时大家有点激动。」

葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）说：「他（C罗）对这名韩国球员感到很生气，大家都看到了。」

「这名球员羞辱他，要他离开（球场），这是为什么他会生气，每个人都看到了。」

「我看到他与这名韩国球员的互动，毫无疑问就是这样。」

南韩中场球员黄仁范（Hwang In-Beom）试图淡化这场争议。他说：「我没有看到事发经过，我太累了。我只看着地上，所以我没有看到，我没有什么好说。」

© 2022 AFP