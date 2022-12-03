梅西进球助阿根廷2比1击败澳洲 世足8强对决荷兰

（法新社杜哈3日电） 超级巨星梅西今天踢进个人历来在世界杯足球赛的第9颗球，帮助阿根廷在卡达世足赛第二场16强战2比1力退澳洲，勇闯8强，接下来将和「橙衣军团」荷兰强碰，争取4强赛入场券。

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在阿玛德．宾．阿里体育场（Ahmad Bin Ali Stadium）进行的这场C组龙头阿根廷与D组第2澳洲之战，胜队将挺进8强。稍早荷兰在第一场16强赛以3比1击败美国，因此阿根廷将于台湾时间10日凌晨3时出战荷兰，争取4强赛门票。

这是梅西（Lionel Messi）职业生涯的第1000场比赛，也是5届世足的第23场比赛。今天之前，他为西甲豪门巴塞隆纳（Barcelona）一共出赛778场，转会法甲巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）至今上阵53场，再加上为阿根廷国家队出征168场，累积达999场，总共攻进788球，送出338次助攻。

上半场前20分钟阿根廷掌握绝大部分球权，但只有葛梅兹（Alejandro Gomez）出现一次射门机会。不过阿根廷的锲而不舍在第35分钟获得回报，自由球开出后，梅西接到从队友奥塔门迪（Nicolas Otamendi）脚上弹回来的球左脚起射，穿越澳洲守门员莱恩（Mat Ryan）的十指大关破网。

这是梅西出赛1000场以来的789颗进球，也是他在世足淘汰赛的首颗入球。此外，他历来在世足累计进9球，国家队史上排名独居第2，超越马拉度纳（Diego Maradona）与史塔比（Guillermo Stabile）的8球，仅次于巴提斯图塔（Gabriel Batistuta）的10球。

澳洲上半场以防守为重，进攻方面只有1次无法造成威胁的射门，阿根廷1比0领先。

下半场之初双方防守都出现失误，阿根廷后防回传门将时差点被澳洲球员拦截攻门，但澳洲门将莱恩第57分钟的疏忽则付出代价，他在门前想带球绕过阿根廷球员，却遭阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）抢走球，阿尔瓦雷兹回身踢进无人防守的大门，阿根廷2比0扩大领先差距。

然而澳洲在第77分钟出现生机，古德温（Craig Goodwin）25码外起脚射门明显偏歪，却打到阿根廷球员费南德兹（Enzo Fernandez）身上折射飞进网内，阿根廷门将毫无反应时间，澳洲藉由这颗乌龙球追成1比2，比赛胜负顿时出现悬念。这是本届赛事的第3颗乌龙球。

接下来双方都有再度破门机会，还出现些许火爆场面，只是都无法再添分数，终场阿根廷2比1胜出。

© 2022 AFP