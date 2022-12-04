世界杯C罗吸引目光 但费南德斯才是葡萄牙队灵魂

（法新社杜哈4日电） 在本届世界杯足球赛，葡萄牙队被C罗（Cristiano Ronaldo）的巨大身影所笼罩，但离开闪光灯和滚动的新闻头条，费南德斯（Bruno Fernandes）已接掌全队灵魂人物角色。

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葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）领导的这支球队是C罗的同义词，C罗也是媒体关注和粉丝钦佩的焦点，无论有意或无意，他的队友全沦为配角。

然而在卡达，费南德斯正成为球队真正组织进攻的领袖，在小组赛还剩1场比赛时就率葡萄牙取得晋级资格。

2日对韩国一役，在几次换人后，C罗仍在场上率领葡萄牙队，费南德斯已下场休息，没有他，葡萄牙没能创造出许多明显机会。葡队最后遭韩国队以2比1击败，但仍以小组第一晋级16强。

尽管支持者还是醉心于老将C罗，费南德斯一直是今年葡萄牙队的核心。在首场比赛对阵迦纳前的记者会上，C罗与英超曼联队的争议事件成了询问焦点，是费南德斯出面收拾残局。

在球场上，费南德斯是个安静的穿针引线要角，在3比2击退迦纳之战演出两次关键助攻，只是C罗罚球中的率先进球让他成了众人瞩目的焦点

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