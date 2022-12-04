内马尔恢复练球 巴西世界杯利多

（法新社杜哈4日电） 在2022年卡达世界杯足球赛小组赛首战因伤提前退场的内马尔（Neymar），目前已经恢复练球，这对要在16强战对上韩国的巴西来说，无疑是项大好消息。

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队史5次拿下世界杯冠军的巴西在小组赛对上喀麦隆时，伤了特雷斯（Alex Telles）和赫素斯（Gabriel Jesus），据传这两名好手在接下来的比赛都无法上阵，若内马尔能归队，对巴西来说将是值得庆贺的大好消息。

内马尔在迎战塞尔维亚的小组赛首战伤了右脚踝后，就没有下场随队练球。

内马尔在Instagram发文说：「我感觉很好。」

他与对喀麦隆一役没有先发的球员轻松地练了一下球，在巴西足协公布的影像中，内马尔进行一连串的练习，两脚都能正常踢球，看起来没有受伤问题。

巴西队医并未立即更新内马尔的伤势状况，也没有说他能否参加对韩国的比赛。

内马尔练球那天的状态不错，走路没有一跛一跛，他曾短暂地踢了下球，看起来没有太大问题。

内马尔正试图为巴西抢下世界杯冠军，他2014年在世界杯比赛中背部严重受伤，让巴西4强战惨败、季军战也输球，最终只能获得第4名，2018年的世界杯也因脚伤没有太突出的表现。

巴西将在5日（台湾时间6日凌晨3时）的16强赛，与韩国争夺晋级8强的入场券。

© 2022 AFP