比利健康亮红灯 世界杯主办国卡达献上祝福

（法新社杜哈3日电） 巴西足球巨星比利（Pele）惊传健康亮起红灯，2022年世界杯足球赛地主国卡达今天在一座建筑物上秀出他的照片并献上祝福，盼他「早日康复」。

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在卡达世界杯比赛场地之一的哈里发国际体育场（Khalifa International Stadium）旁，阿尔发塔（Aspire Tower）上的巨型萤幕显示比利身穿10号球衣的画面，并且打上他的名字及祝他「早日康复」等字样。

本周稍早，比利被送到圣保罗（Sao Paulo）一家医院，医生表示，他们要对比利的化疗进行「重新评估」。比利去年9月动手术切除结肠肿瘤后，一直在接受化疗。

在卡达世界杯奋战的球员们，也为比利的健康问题感到忧心。现年82岁的比利，曾拿过3次世界杯冠军。

法国前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）推文说：「为球王祈祷。」

英格兰队长凯恩（Harry Kane）也在16强赛对上塞内加尔的赛前记者会上，表达对比利的关心。

凯恩说：「我们要向比利和他的家人致上最诚挚的祝福。他激励了我们，是位了不起的人和足球运动员。我们要祝他一切顺利。」

医疗团队表示，比利正在接受抗生素治疗。

比利在社群媒体Instagram上，对大家给他的祝福表达感谢。

他说：「收到这样正面的讯息，总是令人开心，感谢卡达用这样的方式向我致敬，感谢所有祝福我的人。」

© 2022 AFP