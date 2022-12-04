瑞士主力球员沙奇里警告 别以为C罗已没那么厉害

（法新社杜哈4日电） 瑞士队将于后天在世界杯16强赛遭遇葡萄牙，葡队巨星「C罗」罗纳度已37岁，目前也不属于任何球会，但瑞士队的沙奇里表示，如果据此认为C罗的实力正在下降，那就大错特错。

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沙奇里（Xherdan Shaqiri）今天结束训练后告诉记者：「你不能忽视C罗（Cristiano Ronaldo），他是世界上最好的球员之一，跟梅西（Lionel Messi）一样。」

这位前利物浦和拜仁慕尼黑前锋表示：「这家伙可以在任一秒、任一分钟进球，他有经验，每个人都知道他对葡萄牙和他的球队有多重要。」沙奇里在2日瑞士与塞尔维亚对阵时进球，瑞士最后以3比2获胜，从而在16强赛赢得一席之地。

C罗在接受电视采访闹出争议后，遭英格兰超级联赛曼彻斯特联队（Manchester United）释出，截至目前，他在本届世界杯进了一球，那是在小组赛首场以3比2击败迦纳队时靠罚球进的。

但目前在美国职业足球大联盟（Major League Soccer）为芝加哥火焰队（Chicago Fire）效力的沙奇里知道，不管C罗的威胁如何，葡萄牙还有许多可畏球员。

他说：「我们也必须了解其他球员，因为不仅罗纳度，他们还有非常优秀的球员，年轻球员可以发挥很大作用，我们需要拿出非常好的表现，因为是淘汰赛，在95到100分钟的时间里任何事都可能发生，我们很期待这场比赛。」

沙奇里被认定是瑞士队的组织进攻主力，但他说，他们成功的机会，关键在于他们集体的能力。

他说：「重要的是整个团队有特别的表现。我们团队中没有C罗，我们需要整个团队才能成功。如果每个人团结一致，每个人的表现都达到最高水准，我相信我们有机会过关。」

两支球队在今年6月欧洲足球总会「国家联赛」（UEFA Nations League）两次交锋，葡萄牙队在里斯本以4比0获胜，C罗梅开二度，但一周之后，瑞士队在日内瓦以1比0报了一箭之仇。

不过沙奇里称，世界杯淘汰赛的压力更大，过去的表现变得无关紧要。

「我们了解葡萄牙，我们和他们遭遇过很多次，在国家联赛，我们输了一些，也赢了一些，对我来说一切都有可能，这是一场淘汰赛，但我们知道他们会是一支优秀球队。」

他说：「我们若想要晋级，我们需要很棒、很棒的表现，一场特别的表现。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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