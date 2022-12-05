女儿澄清 巴西球王比利并未转入安宁病房

（法新社圣保罗4日电） 巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）的女儿今天表示，父亲没有接受安宁照顾，健康并未受到严重威胁，他的呼吸道感染康复后相信就会回家。

广告 继续浏览后续

比利2021年9月结肠发现肿瘤，一直持续治疗中，今年11月29日在巴西圣保罗住院治疗。

比利的女儿凯莉．纳西门托（Kely Arantes Nascimento）告诉电视频道Globo说：「比利生病了，他年纪大了，但目前他因为肺部感染住院。当他好转时，他就会回家。」

她坚称：「我们不会在医院说再见。」她并解释说，比利3周前感染了COVID-19（2019冠状病毒疾病），因此造成呼吸道疾病。

针对巴西「圣保罗页报」（Folha de S.Paulo）和体育专业频道ESPN巴西（ESPN Brazil）报导宣称比利对「化疗已不再有反应，已被送进安宁病房」，比利另一名女儿佛莱维雅．纳西门托（Flavia Arantes Nascimento）予以否认。

她告诉Globo，82岁的比利并没有住进加护病房，而是在普通病房，他们一家人对于「持续收到慰问而感到厌烦」，癌症治疗正在「取得成效」。

她说：「他们说他处于癌症末期，真的很不公平。相信我们，事实并非如此。」

位于圣保罗的爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）医师昨天表示，比利情况「稳定」。

院方在声明中表示：「在过去24小时，他对治疗反应良好，临床表现并无任何恶化。」

比利之后在社群媒体Instagram乐观发文表示：「我的朋友们，我希望每个人都保持冷静且正面。我很坚强、充满希望，我和平常一样接受治疗。」

比利被公认是有史以来最伟大的足球运动员，是截至目前，唯一一位曾赢得3届世界杯冠军的球员，分别是1958年、1962年和1970年，这是一项后人难以打破的纪录。他生涯为巴西国家队效力92场比赛，共攻进77球，迄今仍是巴西史上「进球王」。

© 2022 AFP