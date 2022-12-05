终于在世界杯受访 姆巴佩称先前为专心才拒访

（法新社杜哈4日电） 世界杯小组赛阶段两度获选单场最佳球员的姆巴佩，终于在法国于淘汰赛阶段首战，3比1击败波兰晋级8强后受访，他称先前都没有现身记者会，是为了要专心比赛。

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在2022年卡达世界杯足球赛16强淘汰赛中，姆巴佩（Kylian Mbappe）个人两度攻破对手球门，并送出助攻让吉鲁（Olivier Giroud）进球，帮助法国3比1击败波兰，成功闯进8强，他个人也获选为单场最佳球员。这是姆巴佩在本次世界杯的4场比赛中，第3度拿下这个奖项。

但不像小组赛阶段对澳洲、丹麦之战的赛后一样，姆巴佩这次终于和媒体谈话了。

姆巴佩首先澄清说：「我没有冒犯记者的意思。」

「如果我没来（记者会），那是因为我需要全神贯注在比赛上，而不是把精力浪费在其他事情上。」

「我整个球季都在为这比赛（指世界杯）准备。唯一的目标就是赢得世界杯，其他都是次要的。」

在16强淘汰赛击败波兰后，姆巴佩出现在媒体面前。

因此，姆巴佩和法国足协都避免遭到进一步罚款。

姆巴佩之前没有对媒体发言，原因可能很多。

主要原因可能是姆巴佩和法国都不希望外界对他是否转队，及其他与世界杯无关的事而分心。

另一个原因是，由于单场最佳球员奖的赞助商是啤酒品牌，而姆巴佩不想对此发表评论。据传，姆巴佩不希望自己与酒精饮料扯上关系。

除此之外，姆巴佩9月曾因为不满法国足协对球员肖像权的安排，拒绝参加国家队合照。

法国接下来将于台湾时间11日凌晨3时的比赛，与另一支夺冠热门英格兰正面交锋，两队要争取晋级4强的门票。

© 2022 AFP