英格兰世界杯晋级8强 上届金靴奖得主凯恩进球

（法新社杜哈4日电） 英格兰在2022年卡达世界杯足球赛16强战，以3比0击败塞内加尔晋级8强，上届世界杯获金靴奖的队长凯恩，虽于小组赛完全没进球，但今天终结进球荒，为英格兰攻进一球。

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英格兰的球迷可能原本都认为，只差3球就能超越鲁尼（Wayne Rooney）成为英格兰队史进球王的凯恩（Harry Kane），能很快在这次世界杯达成目标。

但出人意料之外的是，英格兰虽然炮火猛烈，但凯恩在卡达世界杯的第一个进球迟迟没有出现。

不过凯恩还是对英格兰有极大贡献，他在3场小组赛送出3次助攻，是小组赛阶段助攻最多的球员。

在凯恩的穿针引线下，英格兰在小组赛阶段的进球总数9球，与西班牙并列第一。

凯恩对于自己前几场的进球荒似乎不以为意。他说：「我感觉比赛状况和以前一样。希望我在淘汰赛阶段能有好的表现，并调整到最佳状态。就体能而言，我觉得自己一直表现不错。」

「进球的问题是我会一直被人议论的地方，但我是个冷静的人，且总是努力将注意力放在球队上，并为球队卯足全力。」

就本届世界杯的进球数而言，英格兰队目前贡献最多球的是拉许福特（Marcus Rashford），他已攻进3球。

© 2022 AFP