办了世足盼再申奥 卡达工程师：打造空调马拉松道

（法新社杜哈6日电） 为卡达世界杯足球赛体育场开发空调的工程师说，如果卡达申办奥运，为奥运马拉松赛事提供冷却系统，这是可能的。

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有报导指称，卡达将目标瞄准2036年奥运。以「酷博士」（Dr. Cool）绰号为人熟知的甘尼（Saud Abdulaziz Abdul Ghani）说，卡达已经从世界杯「证明」其技术能力，并且可以在其他大型赛事复制此一非凡杰作。

卡达曾申办2016年和2020年奥运会，体育官员说，正研究以世界杯为跳板再干一场。

尽管因人权纪录而蒙受批评，卡达世界杯的基础设施受到广泛赞扬。当地夏季气温炎热，迫使国际足球总会（FIFA）将赛事改到冬季进行。

富裕波斯湾国家卡达正加大力道希望成为举足轻重国际体育枢纽，2019年曾经举办世界田径锦标赛，并将于2024年1月举办世界游泳锦标赛和下一届亚洲杯足球赛。

本届世界杯延至11月至12月举行，以避开夏季高温，体育消息人士说，卡达也可以对国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）提出相同要求，让奥运首度落脚阿拉伯国家。

在文化区卡塔拉（Katara）已有空调街道，卡达一个城市公园里也有一条1.1公里长的空调慢跑道。媒体曾报导，如果当地办奥运，可能会为马拉松赛事而特别降温。

卡达体育当局没有评论，但卡达大学（Qatar University）工程教授甘尼说，可能打造一条空调马拉松赛道。

甘尼5日在记者会场边告诉法新社：「这是可行而且可能的。从工程角度来看，什么都可能。

© 2022 AFP