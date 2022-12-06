巴西世界杯进8强 内马尔称胜利献给比利

（法新社杜哈5日电） 巴西传奇球星比利因为健康欠佳在圣保罗（Sao Paulo）接受治疗，而在巴西于卡达世界杯足球赛16强战以4比1击败韩国后，内马尔、小维尼修斯表示，这场胜利要献给比利。

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巴西国家队今天赛后在场边拉起巨幅旗帜，向82岁的比利（Pele）致敬。

甩开右脚踝伤势，并踢了大半场球的内马尔（Neymar）说：「比利现在正经历什么，我们很难去说，但我要祝福他一切都好。」

内马尔说：「我希望他能尽快恢复健康，我们起码能做的，是用胜利来慰问他。」

比利与大肠癌搏斗的消息，给了巴西球员打拚的动力。巴西正寻求队史第6座世界杯冠军，而前3冠比利都是阵中一员。

小维尼修斯（Vinicius Jr.） 说：「他需要我们给他力量，这场胜利是为他拿下的，这样他才能走出困境，我们也才能为他拿下冠军。」

比利2021年9月诊断罹患大肠癌，同月接受手术治疗并接受化疗至今，然而，医师团队表示比利的疗程如今需要「重新评估」。

医疗团队表示，比利同时也正因呼吸道感染接受抗生素治疗。

巴西今天在16赛攻势猛烈，上半场还没踢完，小维尼修斯、内马尔、理查利森（Richarlison）、帕奎塔（Lucas Paqueta）已陆续建功，巴西很快即取得4球领先。韩国白升浩在下半场虽踢进一球，巴西最终仍以4比1获胜。

© 2022 AFP