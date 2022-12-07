乔科维奇先打阿得雷德国际赛 后争澳网第10金杯

（法新社阿得雷德7日电） 主办单位今天表示，塞尔维亚男网选手乔科维奇获澳洲签证后，将自阿得雷德国际网赛回归澳网赛事，接着挑战他第10座澳网冠军。

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世界排名第5的乔科维奇（Novak Djokovic）因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，于今年1月澳洲网球公开赛（Australian Open）开打前被驱逐出境，原本他到2025年都不得入境澳洲。

澳洲7月取消国际旅客必须提出COVID疫苗接种证明的规定，乔科维奇的3年入境禁令也于11月获撤销。乔科维奇当时表示，这是种「解脱」。

他说：「澳洲公开赛是我最成功的大满贯赛事…我在那里留下不少最美好回忆。」

主办单位今天确定乔科维奇将参加明年1月1日至8日举行的阿得雷德国际赛（Adelaide International）。

届时他将面对世界排名6到8名的强大对手加拿大新秀奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、俄罗斯男网选手梅迪维夫（Daniil Medvedev）和卢布列夫（Andrey Rublev）。

赛事总监麦唐纳（Alistair MacDonald）今天在宣布比赛阵容时表示：「我们满怀兴奋地证实，阿得雷德国际赛第一周赛事将迎来如此世界级阵容。」

阿得雷德国际赛被认为是澳洲公开赛前哨战。澳网随后将于1月16日至29日在墨尔本球场（Melbourne Park）举行。

35岁的乔科维奇上个月在ATP年终赛中称王，被看好有望夺下延续纪录的第10座澳洲公开赛冠军，这将使他追平西班牙男网猛将纳达尔（Rafael Nadal）的22座大满贯金杯纪录。

© 2022 AFP