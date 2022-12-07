葡萄牙冒出新救星 C罗被晾在一旁备显落寞

（法新社杜哈7日电） 37岁的「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）先是遭到英超曼联队割弃，接着又发生令人难以想像的事：他发现自己在世界杯足球赛遭葡萄牙队流放冷板凳。

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葡萄牙摆脱束缚之后，昨天在世足16强赛6-1轻取瑞士，长期担任葡萄牙队长的超级巨星C罗大致上就像一名观众，在正规赛剩不到20分钟时才替补上场。

顶替C罗先发的年轻球员拉莫斯（Goncalo Ramos）惊人地独进3球，上演本届赛事第一场「帽子戏法」。

本季在曼彻斯特联队（Manchester United）陷入困境成为边缘人之后，C罗来到世足赛寻求喘息的机会。虽然他在小组赛首场对迦纳之战率先踢进12码罚球，帮助球队3比2获胜，但接着在对乌拉圭和韩国的比赛表现不佳，情势急转直下。

葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）最终决定让C罗在对瑞士之役担任替补，事后证明这是睿智的决定。

C罗之前受访，称觉得自己遭曼联「背叛」，并称总教练滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高层逼他离队后，曼联11月底宣布C罗将离开球队。

© 2022 AFP