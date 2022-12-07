葡萄牙让C罗坐板凳 拉莫斯递补世界杯演帽子戏法

（法新社杜哈7日电） 葡萄牙在世界杯16强让C罗坐板凳，被拉上先发的拉莫斯大显神威，上演帽子戏法，助葡萄牙6比1大胜瑞士晋级8强。

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葡萄牙总教练桑托斯（Fernando Santos）在2022卡达世界杯足球赛对瑞士的16强战，让队史进球王「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）坐板凳，并将拉莫斯（Goncalo Ramos）拉上先发。

今天之前，21岁的拉莫斯这次世界杯只在小组赛替补上场踢了10分钟。

拉莫斯今天上半场17分钟就进球，下半场再进两球，上演本届世界杯首个「帽子戏法」。他赛后直呼他「作梦都不敢想自己能首度在世足淘汰赛担任先发，更遑论踢进3球了」。

总教练桑托斯此役做出让外界讶异的阵容调度，当被问及球队及C罗有何反应时，拉莫斯说：「老实说，没有人在谈论这件事，C罗身为队长做了他该做的事，他出手帮忙、他与我们谈话，不只跟我谈话，而是跟整个队伍谈话。」

拉莫斯说：「他是我们的领袖，总是试着给我们帮助。」

拉莫斯补充道：「C罗一直是个榜样，他是许多人的偶像。 」

对于他下一场比赛的定位，拉莫斯说：「我不知道自己下一战会不会先发，这是教练决定的，我只能全力做好我的工作，然后我们就拭目以待吧。」

© 2022 AFP